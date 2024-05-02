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Spor

Oosterwolde'den ''Kral geri döndü'' paylaşımı

Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan Jayden Oosterwolde, sosyal medya hesabından 'Kral geri döndü' paylaşımında bulundu.

2 Mayıs 2024 Perşembe 21:05 - Güncelleme:
Oosterwolde'den ''Kral geri döndü'' paylaşımı
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Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak taraftarları heyecanlandırdı.

Sarı-lacivertlilerde Hollandalı oyuncu Oosterwolde, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Olympiakos'a karşı oynanan maçta sakatlanarak kenara gelmiş ve yapılan kontrollerin ardından sezonu kapattığı açıklanmıştı.

'KRAL GERİ DÖNDÜ' PAYLAŞIMI

Almanya'da ameliyat olan yıldız isim, beklenilenden kısa sürede sahalara döneceğinin sinyalini verdi. Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak 'Kral geri döndü' ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım taraftarları heyecanlandırarak 'Oosterwolde'nin sezon bitmeden geri dönebileceği' yönünde yorumlandı.

İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ameliyat olan ve sezonu kapattığı öne sürülen Oosterwolde için Olympiakos ile oynanan rövanş karşılaşması öncesi, "Jayden Oosterwolde şu anda iyi bir durumda ve çok güçlü bir kas yapısı var. Biz de beklenenden daha erken döneceğini düşünüyoruz. Lig bitmeden aramıza katılacağını düşünüyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 41 maçta süre bulan 23 yaşındaki Oosterwolde, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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