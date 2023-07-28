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Spor

Orges Shehi: Hala umudumuz var

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş'a 3-1 yenilen Arnavutluk ekibi Tirana'nın teknik direktörü Orges Shehi, açıklamalarda bulundu.

28 Temmuz 2023 Cuma 00:59 - Güncelleme:
Orges Shehi: Hala umudumuz var
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Tirana Teknik Direktörü Orges Shehi, Beşiktaş maçı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Shehi, "Daha iyisini yapabilirdik. Beşiktaş'a alan vermemek için uğraştık. Bir yere kadar bunu başardık. Rövanş maçına hazırlanacağız. Beşiktaş büyük bir takım. İlk resmi maçlarını oynadılar. Bu kadar mücadele edebildik. Son dakikada yediğimiz gol üzücü oldu. Tur için hala umudumuz var." ifadelerini kullandı.

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