Orges Shehi: Hala umudumuz var

Tirana Teknik Direktörü Orges Shehi, Beşiktaş maçı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Shehi, "Daha iyisini yapabilirdik. Beşiktaş'a alan vermemek için uğraştık. Bir yere kadar bunu başardık. Rövanş maçına hazırlanacağız. Beşiktaş büyük bir takım. İlk resmi maçlarını oynadılar. Bu kadar mücadele edebildik. Son dakikada yediğimiz gol üzücü oldu. Tur için hala umudumuz var." ifadelerini kullandı.