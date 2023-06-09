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Spor

Orhun Kökçü adım adım Benfica'ya yaklaşıyor

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün Portekiz ekibi Benfica'ya yakın olduğu iddia edildi.

9 Haziran 2023 Cuma 16:45 - Güncelleme:
Orhun Kökçü adım adım Benfica'ya yaklaşıyor
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Hollanda Eredivisie'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Feyenoord'un takım kaptanı Orkun Kökçü'nün yeni takımı belli oluyor.

Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre; Benfica, Orkun Kökçü için kulübü Feyenoord ile 40 milyon euro artı sonraki satıştan pay karşılığında anlaşma sağladı.

Haberde, Benfica yöneticilerinin transferi tamamlamak için Hollanda'da bulunduğu ve kısa süre içinde resmi imzaları atmak istediği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Feyenoord ile 46 resmi maça çıkan Orkun, bu maçlarda 12 gol 5 asist kaydetti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Feyenoord'da tüm kulvarlarda 46 resmi maça çıkan milli futbolcu Orhun Kökçü 12 gol, 5 asistlik performansla skora katkı sağladı.

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