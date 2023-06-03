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Spor

Orhun Kökçü'nün yeni adresi belli oldu!

Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, gelecek sezon Portekiz ekibi Benfica'nın formasını giyebilir. İşte detaylar...

3 Haziran 2023 Cumartesi 00:37 - Güncelleme:
Orhun Kökçü'nün yeni adresi belli oldu!
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Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Benfica'ya transfer olabilir.

BENFICA'YA SICAK BAKIYOR

Hollanda'dan Algemeen Dagblad'da yer alan habere göre, milli oyuncunun kendisini transfer etmek isteyen Portekiz temsilcisine imza atmaya sıcak baktığı vurgulandı.

MENAJERLERİ MASAYA OTURDU

Feyenoord'un 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığına artık kesin gözüyle baktığı öne sürüldü. Öte yandan Orkun'un menajerinin bir haftadır Benfica ile görüşme halinde olduğu aktarıldı.

BENFICA SON KARARI DEĞİL!

Orkun'un, teknik direktör Roger Schmidt'in kendisi için planlarını bildiği ancak Benfica konusunda kesin kararını da vermediği iddia edildi.

KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Milli futbolcunun Premier Lig'den de takip edildiği ve bu durumun Benfica'nın işini ekonomik olarak zorlaştırabileceği kaydedildi. Ancak Orkun'un kararının transfer için belirleyici bir faktör olabileceği vurgulandı.

Feyenoord'un bu sezon kazandığı şampiyonlukta önemli bir rol üstlenen Orkun Kökçü, çıktığı 46 maçta 12 gol attı ve 4 asist yaptı.

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