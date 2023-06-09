Orkun Kökçü, adım adım Benfica'ya

Hollanda basınında yer alan habere göre, milli futbolcunun bir süredir temas halinde olduğu Benfica ile sözlü anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Orkun'un, Feyenoord ve Benfica'nın bonservis için anlaşması durumunda Portekiz ekibine 5 yıllık imza atacağı belirtildi.

120 MİLYON EURO'LUK MADDE

Benfica'nın, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için ilk etapta masaya koyduğu rakamın 30 milyon euro olduğu kaydedildi. Benfica'nın yaptığı teklif de ayrıca bonusların da yer aldığı vurgulandı. Portekiz temsilcisinin, Feyenoord ile anlaşması ve Orkun'a imza attırması durumunda milli futbolcunun sözleşmesine 120 milyon euro'luk serbest kalma maddesi koymayı planladığı ifade edildi.

FEYENOORD 40 MİLYON EURO BEKLİYOR

Öte yandan Feyenoord'un ise Orkun için bonservis beklentisinin 40 milyon euro olduğu öne sürüldü. Kulüp yönetiminin, Manchester United ve Liverpool'la da adı geçen başarılı orta saha için daha düşük bir teklifi ise sonraki satıştan pay maddesi ile kabul edebileceği aktarıldı.

Orkun'un Benfica'ya transfer olmak konusunda kararının net olduğu ve geleceğini Portekiz ekibinde gördüğü iddia edildi.