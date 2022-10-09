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Spor

Orkun Kökçü attı, Feyenoord kazandı

Feyenoord, Hollanda Eredivise'nin 9. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Twente'yi milli oyuncu Orkun Kökçü ve Hancko'nun golleriyle 2-0 yendi.

9 Ekim 2022 Pazar 18:01 - Güncelleme:
Orkun Kökçü attı, Feyenoord kazandı
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Hollanda Ligi'nin 9. haftasında Feyenoord ile Twente takımları kozlarını paylaştı. Feyenoord Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.

ORKUN KÖKÇÜ GOL ATTI

Karşılaşmada Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada milli futbolcumuz Orkun Kökçü ile 64. dakikada Hancko kaydetti. Orkun Kökçü 68. dakikada yerini Igor Paixao'ya bıraktı. Konuk takımda ayrıca 45+2. dakikada Cerny kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İKİ TAKIMIN DURUMU VE FİKSTÜRÜ

Bu sonucun ardından Feyenoord 2 hafta aradan sonra 3 puan elde etti ve 20 puana ulaştı. Twente ise 16 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Feyenoord deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Twente de Groningen'i konuk edecek.

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