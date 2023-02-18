Orkun Kökçü: Feyenoord gibi bir halk kulübü bana daha çok yakışıyor

Feyenoord'da kaptanlık yapan milli oyuncu Orkun Kökçü, Hollanda basınına konuştu.

Orkun Kökçü yaptığı açıklamada, "İlk başlarda saha içinde çok fazla hızlı değildim. Antrenörüm de bunu gördü ve Avusturya'daki kampımızda bir toplantı yaptık. Toplantı sırasında Robin van Persie yanıma geldi ve 'güçlü olmak yetmez, antrenör desteğiyle daha iyi olacağını aklından çıkarma' dedi." şeklinde konuştu.

Milli oyuncu, teknik direktör Arne Slot'un kendisini kaptan yaptığı için mutlu ve gururlu olduğunu şu sözlerle belirtti: "Slot benim için çok şey yaptı. Benim karakterimi anlamayı başardı. Harika futbol oynamamıza izin veriyor. Bana kendimden en iyi şekilde nasıl yararlanacağımı öğretti." ifadelerini kullandı.

Taraftarların sert eleştirilerine de değinen Kökçü, "Ben de küçükken babamla birlikte tribünlerde yer alırdım. Feyenoord'da çok fanatik taraftarlar var. Yapılan küfürler bir eleştiri değildir. Küfür edenler iyi oynadığınız zaman da deli gibi seviniyorlar ve en iyisi olduğunuzu düşünüyorlar." açıklamasını yaptı.

Orkun Kökçü son olarak, "Okulda neredeyse tüm sınıf arkadaşlarım Ajax'ı tutuyordu. Tabii ki Ajax büyük bir kulüp, birçok şey kazandı. Ajax için oynamak kolay ama Feyenoord gibi bir halk kulübü bana daha çok yakışıyor." diyerek sözlerini noktaladı.