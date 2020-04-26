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Spor

Orkun Kökçü Feyenoord'dan ayrılıp Premier Lig'de oynamak istiyor

Feyenoord'da forma giyen genç futbolcu Orkun Kökçü, 2023 yılına kadar devam eden sözleşmesine rağmen kulübün uzun vadeli yeni mukavele teklifine henüz olumlu yanıt vermedi.

26 Nisan 2020 Pazar 20:28 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 20:28
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Son olarak Arsenal'in istediği Orkun Kökçü, birkaç Premier Lig kulübünün kendisine talip olmasından dolayı kariyer planlarını farklı yönde belirledi. Orkun Kökçü'nün bu sebeple Feyenoord'un uzun vadeli yeni sözleşme teklifine henüz geri dönüş yapmadığı ve yeni sezonda ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.

23 MİLYON EURO

Oynadığı futbol ile dikkatleri üzerine çeken Orkun Kökçü için Arsenal'ın 23 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği geçtiğimiz aylarda İngiliz basınına yansıdı. Genç yıldız adayını izlemeye alan Arsenal'ın Ocak ayındaki ara transfer döneminde Feyenoord'a teklif yapabileceği ifade edildi. Orkun Kökçü'nün potansiyeline dikkat çekilen haberde, genç futbolcunun bir süperstar olabileceği belirtildi. Orta sahada sergilediği performansı geliştirmeye devam eden Orkun Kökçü, Arsenal tarafından yakından takip ediliyor.

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