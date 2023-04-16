Orkun Kökçü için harekete geçtiler! Dünya devi onu istiyor

Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'ye transferde önemli bir takım talip oldu.

PSG'NİN TRANSFER LİSTESİNDE

Relevo'nun haberine göre, milli futbolcumuzun Paris Saint-Germain'in transfer listesinde yer aldığı aktarıldı.

TEMASLAR BAŞLADI

Fransız temsilcisinin, transfer için ilk temaslara başladığı kaydedildi.

ÖNEMLİ EKİPLER İSTİYOR

Feyenoord forması altında başarılı bir grafik çizen 22 yaşındaki futbolcunun adı, PSG dışında Arsenal, Benfica, Manchester United ve bazı Premier Lig ekipleriyle de anılıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Feyenoord'da 39 maça çıkan Orkun, 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Hollanda ekibi ile sözleşmesi 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden başarılı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.