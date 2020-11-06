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Spor

Orkun Kökçü ilk golünü attı, Feyenoord 3 puanı kaptı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord, sahasında Rusya ekibi CSKA Moskova'yı konuk etti. 3-1'lik skorla kazanan Hollanda ekibinde milli futbolcu Orkun Kökçü 1 gol attı.

06 Kasım 2020 Cuma 01:15 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 01:15
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De Kuip'de oynanan karşılaşmayı Feyenoord 3-1 kazanarak üç puanı aldı.

Karşılaşmada ilk yarı golsüz geçilirken sessizliği bozan isim 63'te Haps oldu. 71. dakikaya gelindiğinde Toornstra'nın asistinde sahneye çıkan Orkun Kökçü attığı golle farkı ikiye çıkardı. Geertuida 1 dakika sonra skoru 3-0 yaptı. 79. dakikada ise Senesi'nin kendi kalesine attığı golle maçın skoru 3-1 olarak tescil oldu.

Orkun Kökçü, CSKA Moskova ağlarına gönderdiği golle bu sezon ilk golünü atmış oldu.

Bu sonucun ardından Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçından sonra 4 puana yükseldi. CSKA ise 2 puanda kaldı.

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