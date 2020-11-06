Orkun Kökçü ilk golünü attı, Feyenoord 3 puanı kaptı

06 Kasım 2020 Cuma 01:15 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 01:15

De Kuip'de oynanan karşılaşmayı Feyenoord 3-1 kazanarak üç puanı aldı.

Karşılaşmada ilk yarı golsüz geçilirken sessizliği bozan isim 63'te Haps oldu. 71. dakikaya gelindiğinde Toornstra'nın asistinde sahneye çıkan Orkun Kökçü attığı golle farkı ikiye çıkardı. Geertuida 1 dakika sonra skoru 3-0 yaptı. 79. dakikada ise Senesi'nin kendi kalesine attığı golle maçın skoru 3-1 olarak tescil oldu.

Orkun Kökçü, CSKA Moskova ağlarına gönderdiği golle bu sezon ilk golünü atmış oldu.

Bu sonucun ardından Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçından sonra 4 puana yükseldi. CSKA ise 2 puanda kaldı.