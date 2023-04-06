Orkun Kökçü ve Dusan Tadic arasında bir gerginlik daha yaşandı

Feyenoord ile Ajax arasındaki Hollanda Kupası yarı final maçında milli futbolcumuz Orkun Kökçü ile Dusan Tadic arasında gerilim yaşandı.

Takım arkadaşı Oussama Idrissi ile birlikte saha kenarında orucunu açan milli futbolcumuz Orkun Kökçü'ye Ajax'lı futbolcu Tadic'in yaptığı çirkin hareketler maçın durmasına neden oldu.

Yere düşürdüğü milli futbolcunun ayağana basan Sırp futbolcu, sonrasında çirkin bir el hareketi çekti.

Daha önce ülkemizdeki depremzedeler için hazırlanan özel pazubandını takmayan Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, Orkun Kökçü ile yaşadığı gerilimle gündem olmuştu.

DALGA GEÇTİ İDDİALARI

Mücadelede Dusan Tadic, Orkun Kökçü'ye sert bir müdahalede bulundu. Sonrasında eliyle bir hareket yapan Tadic'in, Orkun'un maç içerisinde oruç açmasıyla dalga geçip, hakaret ettiği iddia edildi.

Sosyal medyaya düşen bir videoda Tadic'in Orkun'a yaptığı hareket infial yaratırken, konuyu milli futbolcu şu sözlerle aydınlattı:

"Böyle maçlarda bu sıklıkla olur ama konuyu büyütmemek gerekiyor. Tadic bana hakaret etmedi. Sadece normal bir tartışma oldu."

Öte yandan Orkun Kökçü, De Kuip'te Klaasen'in kafasına çakmak isabet edip maçın durmasıyla ilgili, "İlk anda fark etmedim. Hakeme de biraz fazla tepki verdim. Sonra Klaasen'i cisim isabet ettiğini gördüm. Böyle büyük bir maçta bunun gibi davranışların yeri yok" diye konuştu.

Milli futbolcumuz geçen haftalarda Tadic'in elini sıkmamış ve dünya basını uzun süre bu olayı konuşmuştu.