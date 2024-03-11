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Spor

Orkun Kökçü yıldızlaştı, Benfica üç puanı üç golle aldı

Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 25. haftasında karşılaştığı Estoril'i 3-1 mağlup etti. Benfica'da milli futbolcu Orkun Kökçü 1 gol ve 1 asist ile galibiyetin mimarı oldu.

11 Mart 2024 Pazartesi 01:34 - Güncelleme:
Orkun Kökçü yıldızlaştı, Benfica üç puanı üç golle aldı
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Portekiz Premier Lig 25. hafta maçında Benfica ile Estoril karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi Benfica 3-1 kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Orkun Kökçü, 45+2'de Marcos Leonardo ve 49. dakikada Orkun Kökçü'nün asistiyle Tiago Gouveia kaydetti.

Estoril'in tek golü 22. dakikada Rodrigo Gomes'ten geldi.

ORKUN KÖKÇÜ 81 DAKİKA SAHADA

Benfica'da karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Orkun Kökçü, 81 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Benfica, puanını 61 yaparak lider Sporting'i takibini sürdürdü. Estoril ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Benfica, Casa Pia deplasmanına gidecek. Estoril, evinde Portimonense ile karşılaşacak.

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