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Spor

Orkun Kökçü'den resital! Sözünü çabuk tuttu

Portekiz'de ligin ilk haftasında Boavista deplasmanından 3-2'lik skorla mağlup ayrılan Benfica, 2. hafta mücadelesinde evinde Estrela'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. İlk 11 başladığı karşılaşmada uzatmaların son saniyelerinde oyundan çıkarılan Orkun, otoriterler tarafından maçın oyuncusu seçildi.

22 Ağustos 2023 Salı 11:59 - Güncelleme:
Orkun Kökçü'den resital! Sözünü çabuk tuttu
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Boavista deplasmanında alınan yenilginin ardından maç sonu açıklamasında "Gerçek Orkun'u göstermek için zamana ihtiyacım var" diyen milli yıldız, sözünü çabuk tutu. İkinci hafta mücadelesinde taraftarı önünde çok iyi bir oyun ortaya koyan başkent ekibinde milli futbolcu gösterdiği performansla alkış topladı.

BİR MAESTRO GİBİ OYNADI

Başarılı orta saha, Benfica'nın maç boyu üstün oynamasında önemli bir rol oynadı. Merkezde oyunu yönlendiren isim olan Orkun Kökçü, takımının hücum varyasyonlarında attığı doğru ve kilit paslarla pozisyonlara girmesini sağladı. Maç sonunda 8,4 puan ile maçın oyuncusu seçilen milli yıldız, Portekiz basınında övgülerin odağı oldu.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

2022-2023 sezonunda Feyenoord formasıyla yaşadığı şampiyonluğun ardından Hollanda'da yılın oyuncusu seçilen Orkun Kökçü, 12 gol ve 5 asistlik bir performans sergilemişti.

Star Gazetesi

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