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Spor

Orkun Kökçü'den veda gibi açıklama

Feyenoord'un yıldızı Orkun Kökçü, Hollanda Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan takımı ile yollarını ayırabileceğinin sinyallerini verdi.

28 Mayıs 2023 Pazar 19:40 - Güncelleme:
Orkun Kökçü'den veda gibi açıklama
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Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda kulübündeki geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"DOĞRU KULÜPTEN TEKLİF GELİRSE..."

Hollanda'da sezonu şampiyon tamamlayan Feyenoord'da, teknik direktör Arne Slot ile iyi bir ilişkisi olduğunu söyleyen Orkun, doğru bir kulüpten teklif alması halinde transfer olabileceleğini ifade etti. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu "Teknik direktörle iyi bir ilişkim var ama doğru kulüpten teklif gelirse kariyerimde bir sonraki adımı atmak istiyorum." diye konuştu.

Orkun Kökçü başta İngiltere Premier Lig ekipleri olmak üzere birçok Avrupa kulübünün transfer gündeminde bulunuyor.

46 MAÇTA 12 GOL, 5 ASİST

Orkun bu sezon Feyenoord'da 46 resmi maçta forma giydi. 12 gol atan Türk futbolcu, 5 de asist yaptı.

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