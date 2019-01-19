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Orman köpürdü

Kartal’ın başkanı, “Maç kaybedince kulüp içinde sevinenler var. Ben çocukken ağlardım, hala ağlıyorum. Tarihi işlere imza attık. Kum torbası değilim. 23’ünde Divan’da önemli açıklamalar yapacağım” dedi.

  • StarSpor
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BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Ankara’da kongre üyeleriyle bir araya geldi. Orman sert ifadeler kullanırken, şunları söyledi: “2012’de Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yarısı kadar bir gelirimiz vardı. İki rakibimizin stadyumu vardı, bizim yoktu. Mağaza sayısı rakiplerimizin 4’te 1’i kadardı, zarar ediyordu. O süreçte Beşiktaş’ı aldık ve kimsenin kapısını çalmadan, kampanya yapmadan geldik.”

TARİHİ İŞLERE İMZAMIZI ATTIK

“Tarihi işlere imza attığımız düşünüyorum. Stadı yapmaktan daha önemlisi izni almak ve onu yıkmak büyük işti. O sırada kulübe hacizci gelmiş. Hacizi kaldırdık. Öyle başladık o işe. Tek güvendiğimiz şey Beşiktaş’tı. Herkeste büyük bir umut vardı. Stadyum projesi olmasıydı, hayalimiz olmasaydı, Beşiktaş kulübü için o gün yapılacak başka bir şey yoktu.”

HER ŞEYİ TEK TEK ANLATACAĞIM

“Günü geldiğinde , 23’ünde Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşacağım. Orada kimin nerede ayağına bastık, ne organizasyonlar yapıyorlar, hepsini tek tek anlatacağım. Bir kum torbası olarak buraya gelmedim. En büyük ihtiyacım olan şey sizlerin bizlere sahip çıması. Maç kaybedilince Beşiktaş’ın içinde sevinenler var. Maç kaybedince çocukluğumda ağlardım, hala için için ağlıyorum. Bu yönetim kuruluna ve bizlere sahip çıkın.”

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