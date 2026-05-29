  • Orta sahaya Manuel Ugarte! Galatasaray transferde masada
Orta sahaya Manuel Ugarte! Galatasaray transferde masada

Orta saha transferi için düğmeye basan Galatasaray, Manchester United'dan ayrılması beklenen Manuel Ugarte'yi listenin üst sıralarına yazdı. Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina ile sözleşme yenileme görüşmeleri ise çıkmaza girdi.

Akşam29 Mayıs 2026 Cuma 08:16
Galatasaray, orta saha transferi için geniş bir liste planladı. Hazırlanan listenin üst sıralarında Manchester United'dan bu sezon ayrılması beklenen Manuel Ugarte yer alıyor. İngiliz ekibi, oyuncusu için 28 milyon euro civarında bir bonservis bedeli istiyor.

Napoli ve Atletico Madrid de Uruguaylı orta saha ile ilgilenen diğer kulüpler... 25 yaşındaki Uruguaylı yıldız ismin İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılının haziran ayında sona eriyor. Öte yandan Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre; G.Saray'ın Mario Lemina ile yaptığı sözleşme uzatma görüşmeleri tıkanmış durumda. Tarafl arın uzlaşma noktasında kapıyı henüz tamamen kapatmadığı ancak Lemina'nın bu yaz takımdan ayrılmayı ciddi şekilde düşündüğü belirtildi. Gabonlu orta saha oyuncusuna İngiltere, İspanya, Suudi Arabistan ve Katar'dan birçok kulübün ilgi gösterdiği aktarıldı. Cim-Bom'un ise önemli bir maaş artışıyla 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu ikna etme çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

