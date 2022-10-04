Ortalığı karıştıracak Emre Belözoğlu iddiası! Teklifi resmen duyurdular

Başakşehir'in başarılı teknik direktörü Emre Belözoğlu için İngiltere'de sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yeni teknik direktör arayışını sürdüren Hull City için adaylardan birinin de Emre Belözoğlu olduğu iddia edildi.

HULL CİTY İÇİN EMRE BELÖZOĞLU İDDİASI

İngiliz basınında yer alan habere göre; Şota Arveladze ile yollarını ayıran Hull City'de teknik direktör arayışları sürüyor. Ada ekibinin yeni hoca adaylarından biri de Başakşehir'de iyi bir sezon geçiren Emre Belözoğlu'da var.

ACUN ILICALI, EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

İngilizlerin iddiasına göre; Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştirecek.

ADAYLARIN ARASINDA BAŞKA TÜRKLER DE VAR

İddiaya göre; Emre Belözoğlu'nun yanı sıra adayların arasında Sergen Yalçın, İsmail Kartal, Ersun Yanal ve Fatih Terim de var.

BELÖZOĞLU'NUN BAŞAKŞEHİR KARNESİ

Süper Lig'de ve Avrupa sahnesinde bu sezon toplam 15 maça çıkan Emre Belözoğlu'nun ekibi Medipol Başakşehir, yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertliler bu karşılaşmaların 11'inden galibiyet alırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.