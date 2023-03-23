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Spor

Ortalık yıkıldı! Emre Belözoğlu için sabırlar taştı: Bir devrin sonu

Emre Belözoğlu için Başakşehir'de yolun sonu göründü. Bu sezona çok iyi bir başlangıç yapan ama son haftalarda alınan sonuçlarla hayal kırıklığına uğratan Emre Belözoğlu için turuncu-lacivertlilerde geri sayım başladı. İşte detaylar...

23 Mart 2023 Perşembe 20:29 - Güncelleme:
Ortalık yıkıldı! Emre Belözoğlu için sabırlar taştı: Bir devrin sonu
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Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu için işler yolunda gitmiyor. Avrupa'dan elenen ve son haftalarda galibiyete hasret kalan turuncu-lacivertlilerde Emre Belözoğlu için kritik günler başladı.

EMRE BELÖZOĞLU İÇİN HER ŞEY TERSİNE DÖNDÜ

Bu sezon Başakşehir lige ve Avrupa'ya iyi bir giriş yapmış ve performansıyla beğeni toplamıştı. Ancak işler son günlerde tam tersine döndü. Emre Belözoğlu'nun geleceği Avrupa'da elenmesi ve ligde alınan kötü sonuçların ardından tartışma konusu oldu. Turuncu-lacivertli ekip Süper Lig'de son haftalarda alınan sonuçlarla 6. sıraya kadar geriledi.

YOLLAR AYRILABİLİR

Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu'nu kritik günler bekliyor. Son 6 resmi karşılaşmada galibiyet alamayan genç teknik adamın önümüzdeki haftalarda da kötü sonuçlar alması halinde yolların ayrılabileceği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Belözoğlu, bu sezon Başakşehir'in başında şu ana kadar 41 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan 42 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına 1.90 puan ortalaması yakalayabildi.

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