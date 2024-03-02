Osayi Samuel: Güçlü bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu

Fenerbahçe'de Osayi Samuel, Hatayspor karşısındaki galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı futbolcu, "Önemli bir maç olduğunu söyleyebilirim. Son maçtan sonra güçlü bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Maça iyi başladık. Milli takımdan döndükten sonra ilk maçımdı ve fark yaratmam gerekiyordu. Lig uzun bir maraton. Avrupa'da önemli bir maçımız var. Konferans Ligi'ni de kazanmak istiyoruz. Şimdi önümüzdeki maça bakacağız." dedi.

Osayi Samuel ayrıca, "Fiziksel anlamda ağrılarım vardı. Turnuva zordu ve bu ağlardan dolayı idman kaçırdım. Döndükten sonra fiziksel anlamda çalışmam oldu. Şu anda daha iyi bir noktaya geleceğimi düşünüyorum. Sabırsızlıkla önümüzdeki maçları bekliyorum. Daha iyi performans göstereceğimi düşünüyorum." sözlerini sarf etti.