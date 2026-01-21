İSTANBUL 9°C / 5°C
Spor

Osimhen, 39 gün sonra formasına kavuştu

Galatasaray'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Victor Osimhen, 39 gün sonra sarı kırmızılı formayla sahaya adım attı.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 39 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Sarı-kırmızılı formayı son olarak 13 Aralık 2025'teki Hesap.com Antalyaspor ile yapılan Süper Lig müsabakasında terleten Osimhen, sonrasında Afrika Uluslar Kupası için Nijerya Milli Takımı'nın kampına dahil oldu.

Nijerya, turnuvayı üçüncü tamamlarken hafta başında İstanbul'a gelen Osimhen, Atletico Madrid maçında sahadıki yerini aldı.

SAKATLIĞI BULUNAN SARA, ÖZEL ÖNLEMLE KADROYA ALINDI

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, özel önlemlerle kadroya yazıldı.

Yaklaşık 1 hafta öncesinde sakatlanan ve sol diz dış yan bağlarında yırtık oluşan Gabriel Sara, sakatlığının uzaması riski olmaması nedeniyle sağlık ekibinin özel önlemleriyle Atletico Madrid maçının kadrosuna alındı.

