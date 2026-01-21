İSTANBUL 9°C / 6°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi 11'ine seçildi
Spor

Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi 11'ine seçildi

Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı golcü futbolcu Victor Osimhen, 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) en iyi 11'ine seçildi.

AA21 Ocak 2026 Çarşamba 17:04 - Güncelleme:
Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi 11'ine seçildi
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yaptığı açıklamada, 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) en iyi 11'ini duyurdu.

Turnuva şampiyonu Senegal ile finalist Fas, organizasyonun en iyi 11'inde dörder oyuncuyla öne çıktı.

En iyi 11'e seçilen Faslı oyuncular arasında 7 maçta 2 gol yiyen kaleci Yassine Bounou ile Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui ve 5 golle turnuvayı gol kralı olarak tamamlayan Brahim Diaz yer aldı.

İkinci kıta şampiyonluğunu kazanan Senegal'den defans oyuncusu Moussa Niakhate, orta saha oyuncuları Pape Gueye ve Idrissa Gueye ile turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen forvet Sadio Mane ilk 11'de gösterildi.

Turnuvayı üçüncü sırada bitiren Nijerya'da defans oyuncusu Calvin Bassey, kanat oyuncusu Ademola Lookman ve forvet Victor Osimhen en iyi 11'e seçildi.

Galatasaray'ın golcüsü Osimhen, Nijerya'nın 3. olduğu organizasyonda 4 gol attı.

35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) en iyi 11'ine seçilen futbolcular şunlar:

Kaleci: Yassine Bounou (Fas)

Defans: Achraf Hakimi (Fas), Moussa Niakhate (Senegal), Calvin Bassey (Nijerya), Noussair Mazraoui (Fas)

Orta saha: Ademola Lookman (Nijerya), Pape Gueye (Senegal), Idrissa Gueye (Senegal)

Forvet: Brahim Diaz (Fas), Victor Osimhen (Nijerya), Sadio Mane (Senegal)

  • Afrika Uluslar Kupası
  • Victor Osimhen
  • EN İYİ 11

