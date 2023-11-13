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Spor

Osimhen: Her şey para değil

Napoli'nin yıldız forveti Victor Osimhen, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekiplerinden transfer teklifi aldığını itiraf etti. Nijeryalı futbolcu takımdan ayrılmama nedeni ile ilgili olarak, 'Elbette çok büyük bir teklifti, inanılmazdı, hayatımı değiştirecekti ama kariyerim adına bir karar vermem gerekiyordu. Her şey para değil.' sözlerini sarf etti.

13 Kasım 2023 Pazartesi 20:06 - Güncelleme:
Osimhen: Her şey para değil
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Yaz transfer döneminde Arabistan ekibi Al Hilal'in haftalık 1 milyon €'luk teklifini reddettiği belirtilen Victor Osimhen, transfer görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "Yazılanlar gerçekten yaşandı. Arabistan ekipleri benimle ilgileniyordu. Ben reddettikçe daha fazla para teklif ettiler. Bu durumu yaşamak muhteşemdi." dedi.

"HİÇ PES ETMEDİLER"

Transferin son gününe kadar vazgeçmediğini söyleyen Nijeryalı, "Kulübümle konuştuk, ne yapacağımız hakkında istişare yaptık ve ortak bir karar aldık. Onlara Napoli'yi seviyorum ve burada kalmak istiyorum dedim. Transfer dönemi kapanana kadar pes etmediler." açıklamasını yaptı.

"HER ŞEY PARA DEĞİL"

Teklifi neden reddettiğini açıklayan Osimhen, "Elbette çok büyük bir teklifti, inanılmazdı, hayatımı değiştirecekti ama kariyerim adına bir karar vermem gerekiyordu. Her şey para değil. Paradan daha önemli şeyler var." ifadelerini kullandı.

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