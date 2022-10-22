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Spor

Osman Özköylü: Yeni bir sistemle oynadık

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, takım olarak birlikte oynamayı başarabildiklerini söyledi.

AA22 Ekim 2022 Cumartesi 16:27 - Güncelleme:
Osman Özköylü: Yeni bir sistemle oynadık
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Özköylü, Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda 3-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Formda, gol yollarında etkili ve üretebilen bir takıma karşı kazanmak önemli. Geçen hafta 'bay' geçtik. Bu arada iyi hazırlandık. Yeni bir sistemle oynadık . Rakibimizin sağlıklı oyun kurmasını istemedik ve başardık." dedi.

Karşılaşmada oyuncularının disiplini bırakmadığını ve rakibe net pozisyon vermediklerini dile getiren Özköylü, "Birlikte oynamayı başarabiliyoruz. Çok boş alan bulduk. Bunu biliyorduk. Rakibimiz çok gol atan, çok da gol yiyen bir takım. Bekleri hücuma katılıyor. Biz de bu boş olanları kullandık. Mutluyum. Hedefimiz ilk 7 içinde kalmak ve üst sıralardan kopmamak." diye konuştu.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ CEPHESİ

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın ise kendi sahalarında kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

Takımının 8 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik aldığına dikkati çeken Taşkın, şöyle devam etti:

"Bugün iyi günümüzde değildik. Takım halinde iyi oynamadık. Eksiklerimiz vardı. Ön tarafta alternatifimiz yoktu. Rakibimiz hak ederek, doğru oynayarak bizi yendi. Tebrik ediyoruz. Bükemediğin bileği öpeceksin. Biz rakibimizin bileğini bugün bükemedik. 8 maçtır üst düzey oynayan bir takımın zaman zaman böyle oynamaya hakkı var."

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