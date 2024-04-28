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Spor

Osman Zeki Korkmaz: Bir analiz yapmak zorundayız

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Corendon Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamalarda, maçın ikinci yarısına farklı bir motivasyonla başladıklarını ifade ederek, “Kaçırdığınız gollerdeki kaçırma şekliniz ve gol yeme şekliniz motivasyonu aşağıya çekebilir. Bireysel olarak bir analiz yapmak zorundayız” dedi.

IHA28 Nisan 2024 Pazar 20:34 - Güncelleme:
Osman Zeki Korkmaz: Bir analiz yapmak zorundayız
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İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 6-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, sahada doğru davranış sergilense de maçtaki oyunun başka bir şey anlattığını ifade etti.

"Kaçırdığınız gollerdeki kaçırma şekliniz ve gol yeme şekliniz motivasyonu aşağıya çekebilir"

Alanyaspor'un sert bir oyun anlayışıyla maça başladığını belirten Korkmaz, "Böyle bir maçtan sonra neler söylenebilir, bir şeyleri analiz yapmak lazım. Ben rakamlara çok inanmam. İnanmamak haklılığımı da bugün gördüm. İlk yarının skoru 3-0'dı ama ilk yarının sonundaki gol beklentisi iki takımın da eşitti. Bu rakamlar bir şey anlatmıyor. Sahadaki doğru davranışları yerine koymazsanız rakam ne anlatırsa anlatsın top başka bir şey anlatır. Birkaç haftadır şu mesajı veriyorum, bütün gözler üzerimizde. İstanbulspor son sırada olmasına rağmen futboluyla en çok bahsedilen takım. Bunun bir yerde futbolcular için ikinci motivasyon malzemesi olması gerekiyordu. Siz bu tavrı ortaya koydukça rakipler de size karşı başka motivasyonla maça çıkıyor. Alanyaspor bizden hariç biriyle oynasaydı bu motivasyonla maça çıkmazdı. Sert bir oyun anlayışıyla maça başladılar. Biz buna cevap veremedik. Pek çok pozisyonda futbolcular doğru pozisyondaydı ama yapmaları gereken davranışı sahaya koyamadılar. Maçı tutmak için pozisyonlar yakaladık. Bunları değerlendiremedik. İkinci yarının başında başka bir motivasyonla başladık. Kaçırdığınız gollerdeki kaçırma şekliniz ve gol yeme şekliniz motivasyonu aşağıya çekebilir. Bireysel olarak bir analiz yapmak zorundayız. Kazanmak kaybetmek önemli değil diye hep söylüyoruz. Maçı kaybedebiliriz Alanyaspor bizden çok daha zengin kadroya sahip. Ellerinde çok büyük hamle gücü vardı. Bugüne kadar biriktirdiğimiz güzellikleri lig bitene kadar bozmadan devam etmemiz gerekiyor. Bunu da bireysel davranışlarla düşük motivasyonla kimsenin bozmasına izin vermeyiz" diye konuştu.

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