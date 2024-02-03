Osman Zeki Korkmaz: Ciddiyeti korumalıyız

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında İstanbulspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e 2-0'lık skorla mağlup oldu.



Müsabakanın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç öncesi planları yaptıkları pas hataları nedeniyle uygulayamadıklarını söyleyen Korkmaz, "Başakşehir'in kuvvetli bir set oyunu olduğundan ve bunu büyük bir kararlılık ile yaptıklarından bahsetmiştik. Buna karşı da bir hazırlığımız vardı. Öncesinde bir daha savunmada kalarak bu hazırlıkları yapmıştık. Bundan sonra kaptığımız toplarla hızlı hücum planlarımız vardı. İşin aslı ilk gole kadar belki savunma planını tutturduk. Başakşehir'in sıklıkla yaptığı hücum setine, koşulara karşılık verdik savunma duruşu açısından ve hamle açısından. Kazandığımız toplarda çok basit pas hatalarıyla Başakşehir'e atak yenileme fırsatı verdik. Bu durum 30 dakika özelinde bizi oyundan düşürdü. Kazandığımız topları doğru kullanamamamız ve basit pas hataları bizi oyundan düşürdü. Stoperleri boş bırakarak diğer oyuncuların koşu yolunu kapatmak istedik. Geçişlerde yapacakları pas bağlantılarını kapattığımızı düşünüyorum. Yaklaşık 2-3 gün öncesi taktik antrenmanda yediğimiz golü yine yedik. Takımı, geçiş oyununda bu riskli pasları yapacağınıza topu kendi kalenize atın diye uyarmıştım. Dediğim gibi o riskli pası yaptık ve antrenmanda yediğimiz golün aynısını yedik. Antrenmanda öğrenemediğimiz şeyi umarım maçta öğrenmişizdir" dedi.

"ELİMİZDEKİ OYUNCULARLA OYNAYABİLDİĞİMİZ EN KUVVETLİ OYUNU OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Geride kalan haftalarda ligde kalmak için planlarının ne olduğu sorulması üzerine Korkmaz, "Maçı tam tutmaya başladığımız zamanlarda, aynı şekilde hücuma çıkarken yine Traore'nin ayağına çarpan top hücuma geçerken karşı atak yememize sebep oldu. Tabii ki futbolda goller böyle şeylerden oluyor. Bu bir bahane değil. Siz yapacağınızı yapamazsanız, rakip yapacağını yapıyor. Oynayan kadar oynamayan veya daha sonra oyuna giren herkes en az oynayanlar kadar hak ediyor. O yüzden oyundan çıkan oyuna girene saygı duymalı. Hiçbir futbolcu formaya ve mücadeleye saygısını kaybetmemeli. Teknik heyet olarak bu durum kırmızı çizgimizdir. Her maç aynı ciddiyeti ortaya koymak durumundayız. İlk 11 oynayan ve sonradan oyundan çıkan oyuna giren arkadaşına saygılı olmak zorunda. Çünkü formayı hak eden herkes şuan çatımızın altında. Dediğim gibi biz o gitti, bu gelmedi noktasında değiliz. Elimizdeki oyuncularla oynayabildiğimiz en kuvvetli oyunu oynamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SÜRECİ, ÜLKE FUTBOLUNA DEĞER ÜRETECEĞİMİZ HALE GETİRMEK ZORUNDAYIZ"



Kalan 14 haftada planlarının ne olduğuyla ilgili ise Korkmaz, "Göreve geldiğimizde kısa ve uzun vadeli planlarımız vardı. Uzun vadeli planlar için çok daha ayrıntılı çalışıyorduk. Motivasyonu korumak için ilerleyen aşamalarda puan farkını korumamız bile yetmeyecek. Hızla kapatmamız gerekiyor ancak maçlar azaldı. İstanbulspor'un bir tarihi, misyonu ve vizyonu var. Buna layık davrananlar sahada kalacak. Bu bizim olmazsa olmazımız. Olduğunuz platform değiştiği zaman yarışma iddianız varsa o karakteri burada da göstereceksiniz. Süper Lig'de 14 tane maçımız kaldı. Sonuca endeksli düşünmeyeceğiz. Türk futbolunun en üst seviyesindeki 14 maçtan keyif almamız gerek. Boş bir keyif alma değil, bir oyun karakteri, bir ekip ruhu göstererek keyif almanız gerekiyor. Bunun üzerinde çok çalışıyoruz. Bunu yapan zaten sahada olacak. Sahada oynayan kadar, sonradan girenlere de saygı duymalı bütün arkadaşları. Bu düşünürken bile can sıkıcı süreci, daha kendimiz adına keyif alacağımız ve ülke futboluna değer üreteceğimiz hale getirmek zorundayız. İstanbulspor olarak misyonumuz var" diye konuştu.