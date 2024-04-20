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Spor

Osman Zeki Korkmaz: Daha iyisini yaparak daha kuvvetli şekilde geri geliriz

Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA20 Nisan 2024 Cumartesi 16:47 - Güncelleme:
Osman Zeki Korkmaz: Daha iyisini yaparak daha kuvvetli şekilde geri geliriz
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, üstün oynayan taraf olmalarına karşın maçın rakiplerine ikram edildiğini ileri sürdü.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, Hatayspor deplasmanında alınan galibiyetin ardından Fatih Karagümrük karşısına da galibiyet için çıktıklarını söyledi.

Takımın küme düşmesinin kesinleşmesiyle ilgili olarak konuşan Korkmaz, şöyle devam etti:

"Biz mantıksal olarak 8-10 hafta önce düştüğümüzün mesajını vermiştik. Oynadığımız oyunun da bununla ilgili olmadığını söylemiştik. Galatasaray karşısında, Hatayspor karşısında ve bugünkü maçta baskın oynadığımızı söyleyebilirim. Karagümrük'ün kalecimiz Alp Arda'ya en çok yaklaştığı nokta, devre sonlarındaki penaltı pozisyonları oldu. Bunun dışında bizim boş kaleye atamadığımız 3 net pozisyon var. Futbolcu arkadaşlarımız 2 gün dinlenecek, ondan sonra yediğimiz ilk golü kendilerinin analiz etmelerini istiyorum."

Başkan Ecmel Sarıalioğlu'nun maçın ardından soyunma odasına geldiğini de sözlerine ekleyen Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bugünün üzerine zihnimizi tazeleyip son 5 haftada keyifli futbol oynamamızı söyledi. Düşmemiz, kalmamız gibi bir gündem olmadı. Başkanımız 'Siz doğru mesajları verin, zamanla doğrular ve bizim haklılığımız ortaya çıkar.' dedi. İstanbulspor vizyonunu ve misyonunu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Daha iyisini yaparak daha kuvvetli şekilde geri geliriz. Ama içler acısı başka boyut var. Taç atışı vermek için bile rakibi bekleyen mantalite karşısında yapacak bir şeyimiz yok. Aynı şiddetli yapılan hareketler bir tarafa rahat verilirken, diğer tarafa verilmiyor. Biz bugün maçı oynayan taraftık, rakibimiz anları kovaladı. Bu anlar da onlara ikram edildi."

Maç içinde futbolcuları Simon Deli'nin sahadan çıkmak istemesiyle ilgili de konuşan Korkmaz, "Simon Deli 'Buna penaltı veriliyorsa, bu maçı oynamamızın manası yok.' dedi. Ben de 2 dakika beklemesini söyledim. Alp Arda zaten nasıl olsa bir şekilde penaltıdan golü yiyecekti. İlk penaltıyı kaçırdılar. Fatih Karagümrük, son dakikadaki penaltıyı kaçırsaydı adım gibi eminim ki bir penaltı daha verilecekti." ifadelerini kullandı.

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