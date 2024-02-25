İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2024 Pazar / 16 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0708
  • EURO
    33,679
  • ALTIN
    2032.57
  • BIST100
    9374.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Osman Zeki Korkmaz: Fazla oyuncuyla hücum etmeye çalıştık
Spor

Osman Zeki Korkmaz: Fazla oyuncuyla hücum etmeye çalıştık

İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Korkmaz, fazla oyuncularla hücum etmeye çalıştıklarını ancak yapılan hatalarla gol yediklerini dile getirdi.

25 Şubat 2024 Pazar 22:33 - Güncelleme:
Osman Zeki Korkmaz: Fazla oyuncuyla hücum etmeye çalıştık
ABONE OL

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Osman Zeki Korkmaz yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ı analiz ettiğimizde, Modestas'ın Florian'ın ve Jackson'ın pozisyonlarıyla oynadık. Modestas'ı savunmanın ortasına çektik. Amacımız, Geriden oyun kurarken yön değiştirerek ve hızlı pas bağlantılarıyla çıkmaktı. Beşiktaş, antrenör değiştikten sonra neyi iyi yapamıyor derseniz, ön alanda baskı yapamıyor. Hızlı oyun kurarsanız, ikinci bölgede bulacağımız boşlukları değerlendirerek hücum etmeyi düşünüyorduk. Bunu ilk yarı Mendy ve Sambissa'nın kanadından çok yaptık. Savunmada 5'liyiz ama topa sahip olduğumuz zaman iki bek oyuncusunu açık olarak kullanıyoruz." dedi.

Korkmaz, Fazla oyuncuyla hücum etmeye çalıştık. İç koridorlarda Mendy ve Emir Kaan'ın kullanılmasını bekliyorduk. Mendy ilk yarıda çok iyiydik. Üçüncü bölgede pozisyonları değerlendirme sıkıntısı yaşadık. 6-7 tane orta pozisyonunda tüm ortaları Colley karşıladı. 5-6 oyuncuyla hücum etmişken kontralar yedik. Hücumu bitiremeyip 60-70 metre geri koşmanın fiziksel faturası ve motivasyon bozukluğu oluyor. Bu anlara daha çok çalışmamız lazım. Son noktada yapılan ortaları ve ceza sahası içi koşuları çalışacağız. Kendimizi yanıltmadık. Neler yapabileceğimizi ve nereden gol yiyebileceğimizi biliyorduk. Aslında hafta boyunca dikkat etmemiz gereken şeyleri söyledik. Yediğimiz ikinci golde Jackson çok fazla topla oynadı, defalarca uyardık arkadaşları. Merkezde topla çok oynamayın, baskı yiyorsanız arkanızda 3 stoper var dedik. Kişisel suçlama değil ama analizi yapacak olursanız rakip Beşiktaş. Çok fazla oynarsanız basıp kaparlar. Üst düzey futbolda topu ayaktan çıkarmanız için 2 saniye var, 3. saniye yok. 3. saniye olursa topu kaleden alırsınız. Düşündüklerimizi yaptık stratejik anlamda." şeklinde konuştu.

Ayrıca, "Genç oyuncuları kullanmak bıçak sırtı. Hazır olmayan gençleri böyle maçlarda oynatırsanız birkaç ayını, yılını alırsınız. Genç oyuncu sahaya atmak güzel, heyecan verici ama genci kazanabilirsiniz ya da gencin üzerinde böyle maçlar psikolojik olarak hasar yaratabilir. Biz dikkatliyiz ama gençleri de kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.