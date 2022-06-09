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Spor

Osman Zeki Korkmaz'dan İstanbulspor'a 3 yıllık imza

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

IHA9 Haziran 2022 Perşembe 17:09 - Güncelleme:
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İstanbulspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz'ın sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Süper Lig'e yükseldiğimiz 2021-2022 sezonunun sona ermesinin ardından Teknik Direktörümüz Osman Zeki Korkmaz ile kulübümüz 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı" denildi.

Sözleşme ile ilgili konuşan Osman Zeki Korkmaz, "Burada çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Şampiyonluk yolunda sürekli arkamızda olan ve bizi destekleyen Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu'na ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Şampiyonluk ile süslediğimiz başarılı bir sezonu geride bıraktık. İstanbulspor kendine has oyun kültürüyle 1. Lig'den sonra Süper Lig'e de renk katmaya geliyor. Bugün attığımız ve yeni süreci başlatan imzalarımız camiamız adına hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

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