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Osmanlıspor, Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un kulüp yöneticisi Cenk Karayel, 'Mustafa Reşit Akçay hocamız istifasını sundu. Yollarımız bugünden itibaren Mustafa hocamızla ayrıldı.' dedi.

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Osmanlıspor'da ikinci Mustafa Reşit Akçay dönemi sona erdi. Cenk  Karayel yaptığı açıklamada, Akçay ile yolların ayrıldığını  bildirdi.

Bugünkü antrenmanın altyapı hocalarının nezaretinde gerçekleştiğini  belirten Karayel, "Mustafa Reşit Akçay hocamız istifasını sundu. Çalışmayacağını  belirtti. Kendisi böylesinin daha faydalı olacağını bize iletti. İstifasını kabul  ettik. Yollarımız bugünden itibaren Mustafa hocamızla ayrıldı." ifadelerini  kullandı.

Akçay'ın kulüp için önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Karayel,  "Akçay ile daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde inanılmaz başarılara imza attık. Bunun  için tekrar kendisine teşekkür ederim. Bu demek değildir ki ileride tekrar bir  araya gelemeyiz." diye konuştu.

Karayel, eski teknik direktörleri İrfan Buz ile görüşüp görüşmedikleri  sorusuna, "İrfan Buz gündemimizde yok. Bazı hocalarla görüşüyoruz. Takım için en  iyisini yapmaya çalışıyoruz. Elimizde bir kadro var. Bu kadroyu devre arasına  kadar en iyi şekilde getirebilecek hoca kimse onunla anlaşmak için yola çıktık.  İnce eleyip sık dokuyoruz." yanıtını verdi.

Osmanlıspor'un tekrar Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı hedeflediğinin  altını çizen Karayel, şunları kaydetti:

"Osmanlıspor'un bulunması gereken yer Süper Lig'dir. Bizim için çok  önemli bir sene. Özellikle bu sene çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Süper  Lig'e yükselmek için son dakikaya kadar savaşacağız. Bizim futboldaki en büyük  felsefemiz bu. Ligdeki pozisyonumuz açısından henüz her şey bitmiş değil. Geçen  seneye baktığınızda bunun örnekleri var. Şu an Süper Lig'de oynuyorlar. Biz de  bunu yapabiliriz. Kötü başladık ama inşallah iyi bitireceğiz."

Karayel, devre arasında transfer yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Son iki maçını kaybeden Osmanlıspor, 11 haftası geride kalan Spor Toto  1. Lig'de 13 puanla 10. sırada yer alıyor.

Başkent temsilcisi, Mustafa Reşit Akçay'ın ilk döneminde Spor Toto  Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 5. sırada bitirmiş ve tarihinde ilk kez UEFA  Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Osmanlıspor, Akçay yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider  çıkarak tarihinin en önemli başarısını elde etmişti.

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