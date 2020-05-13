IHA 13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:31 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:31

Mehmet Emin Katipoğlu, Türkiye’nin başkenti Ankara’da amatörden Süper Lig’e taşıdığı kulüp olan Osmanlıspor’un ikinci kez başkanı oldu.

Dönemin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Malatya Belediyespor profesyonel liglere başlarken teslim ettiği Yeni Malatyaspor’un ilk başkanı olan Mehmet Emin Katipoğlu takımı 3. Ligden 2. Lige çıkartırken, 2. Ligde de play-off’ oynatma başarısı göstermişti.

Mehmet Emin Katipoğlu döneminde Yeni Malatyaspor 2. Lig’de olmasına rağmen Süper Lig takımı olan Ankaragücü ve Fenerbahçe’yi Türkiye Kupası’ndan elemiş ve adından söz ettirmişti.