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  • Ousmane Dembele gelecek sezon için Chelsea ile el sıkıştı
Spor

Ousmane Dembele gelecek sezon için Chelsea ile el sıkıştı

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Ousmane Dembele'nin İngiltere Premier Lig takımı Chelsea ile gelecek sezon için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

4 Şubat 2022 Cuma 00:45 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 00:45
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Barcelona ile sözleşme uzatmayan ve aynı zamanda ara transfer döneminde takımdan da ayrılmayan Ousmane Dembele için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Todofichajes'te yer alan habere göre; Ousmane Dembele, Chelsea ile gelecek sezon için anlaşmaya vardı. Ancak futbolcunun Barcelona'daki durumunu daha da karmaşık hale getirmemek için anlaşma sezon sonuna kadar resmiyet kazanmayacak.

Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, Dembele ile Borussia Dortmund döneminde çalışma fırsatı bulduğu için futbolcuyu yakından tanıyor.

İngiliz kulübü, futbolcuyu ara transfer döneminde kiralık olarak transfer etmek istemiş ancak Barcelona ile anlaşmaya varamamıştı.

PSG VE TOTTENHAM'A RET

İddialara göre hem PSG hem de Tottenham'dan gelen tekliflere rağmen Fransız yıldız tercihini Chelsea'den yana kullandı.

Bu sezon Katalan ekibiyle 11 maça çıkan Dembele 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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