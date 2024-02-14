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Spor

Ousmane Dembele: Messi yüzünden Barça'ya gittim

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcu Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'nde karşılacakları Real Sociedad maçı öncesinde Barcelona hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

14 Şubat 2024 Çarşamba 00:10 - Güncelleme:
Ousmane Dembele: Messi yüzünden Barça'ya gittim
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Paris Saint-Germain'in sezon başında kadrosuna kattığı Ousmane Dembele oynanacak Real Sociedad maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Barcelona dönemine dair gelen bir soruyu yanıtlayan Ousmane Dembele şu ifadeleri kullandı:

"Lionel Messi her zaman favorim olmuştur. Bana Barcelona'yı sevdiren o, Pep Guardiola ve Andres Iniesta'ydı. Bu yüzden Barcelona'da oynayarak hayalimi gerçekleştirdim."

25 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Paris Saint-Germain ile 25 resmi maça çıkan Ousmane Dembele bu karşılaşmalarda 1 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.

  • Dembele
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