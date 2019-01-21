Ousmane Dembele, sakatlığı nedeniyle 15 gün forma giyemeyecek
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) lideri Barcelona'nın Fransız hücum oyuncusu Ousmane Dembele, sakatlığı nedeniyle 15 gün forma giyemeyecek.
Barcelona Kulübü, La Liga'nın 20. haftasında Leganes'e karşı 3-1 kazanılan karşılaşmada sakatlanan 21 yaşındaki Dembele'nin sol ayak bileğinde burkulma tespit edildiğini duyurdu.
Genç futbolcunun 15 gün sonra takımla çalışmalara başlayabileceği açıklandı.
Bu sezon Barcelona'da 27 maça çıkan Dembele, 13 gol attı.
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