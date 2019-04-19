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Öyle bir istatistik yakaladı ki Quaresma'yı sildi

Öncesinde istenilmeyen, sonrasında giydiği 71 numaralı formasıyla 10 maçta 8 gol atıp, kendini sevdiren Burak, forma satışlarında Quaresma ve Karius’u geçti. Zirvede ise 2. yarı gelen Kagawa var!

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KRAL tahtına tekrar oturdu! Devre arasında Trabzonspor’dan gelen Burak Yılmaz’ın formaları kapış kapış... Transferini camianın çoğunluğunun ve taraftarın onaylamaması nedeniyle bir hayli olaylı gelen Burak Yılmaz, şimdilerde Kartal Yuvası’nın harikası oldu. Çıktığı 10 karşılaşmada 8 gol atan tecrübeli forvet, forma satışlarında zirvede kapışan Quaresma ve Karius’u geride bıraktı. Burak’ın forması, bu alanda lider olan Kagawa’ya da meydan okuyor.

KARIUS iLK 3’TEN UZAKLAŞTI

Sezon başında Liverpool’dan kiralandığında, özellikle kadın taraftarların formasına hücum ettiği Karius, Ricardo Quaresma’yı yerinden etmişti. Sonrasında performansı tatmin etmeyen Alman kaleci, satışlarda gerilemiş, Quaresma tekrar zirveye çıkmıştı. Kagawa’nın gelişiyle birlikte zirve yeniden el değiştirdi. Japon futbolcu, şu anda forması en çok satan futbolcu. Ondan sonra sırasıyla Burak, Quaresma ve Karius var.

BURAK BÖYLE GiDERSE ZiRVEYE!

Burak Yılmaz, ligin kalan bölümünde de bu performansını devam ettirirse Kagawa’yı da yerinden edebilir. Beşiktaş’taki hikayesine olumsuz başlayan Burak, şu anda en gözde 2 oyuncudan biri. 33 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçında galibiyeti getiren golü atarak Vodafone Park’ta ayakta alkışlanmıştı. Şampiyonlar Ligi’ne gitme umudu olan Beşiktaş’ta Burak Yılmaz’ın göstereceği performansın önemi, hayati durumda.

(Aksam)

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