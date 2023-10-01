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  • Öyle bir şey yaptı ki! Bütün Türkiye Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
Spor

Öyle bir şey yaptı ki! Bütün Türkiye Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, performansıyla göz kamaştırıyor. Adeta yeni bir transfer etkisi yapan Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de gösterdiği başarılı performans ile adından söz ettiriyor. İşte detaylar....

1 Ekim 2023 Pazar 18:37 - Güncelleme:
Öyle bir şey yaptı ki! Bütün Türkiye Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
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Kerem Aktürkoğlu bu sezon gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. 24 yaşındaki yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu için "adeta yeni transfer gibi" yakıştırmaları yapılıyor.

AJAX'IN KEREM AKTÜRKOĞLU PİŞMANLIĞI

Sezon başında Hollanda ekibi Ajax'ın Kerem Aktürkoğlu transferi için istekli olması ancak bu transferin gerçekleşmemesi sebebiyle, kırmızı-beyazlıların pişman olduğu öğrenildi.

HOLLANDA BASINI, AJAX'IN KEREM PİŞMANLIĞINI ANALİZ ETTİ

Hollanda merkezli transfer analiz mecrası olan footballtransfers, yaz aylarında Kerem Aktürkoğlu ile ilgilenen Ajax'ın pişmanlığını analiz etti.

Sitenin Hollanda edisyonunda çıkan haber şöyle:

"KEREM AKTÜRKOĞLU, AJAX'DA EKSİK HALKA MI?"

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu geçen yaz Ajax'ta Sven Mislintat'ın istek listesinde üst sıralarda yer alıyordu. Kerem, son yıllarda Türkiye'de özel bir çıkış yakaladı ve üçüncü ligden Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kadar yükseldi. Aktürkoğlu, Maurice Steijn'ın Ajax takımındaki eksik halka mı?

MÜTHİŞ İSTATİSTİK YAKALADI

Bu sezon müthiş bir performans gösteren Aktürkoğlu, oynadığı 7 Süper Lig maçında 3 gol ve 4 asist ile oynayarak parmak ısırttı.

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