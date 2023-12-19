Süper Lig'de İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, karşılaşmanın 74. dakikasında takımı sahadan çekti ve oyunculara soyunma odasına gidin dedi.

Bu kararın ardından İstanbulsporlu bazı oyuncular soyunma odasına gitti. Başta Simon Deli olmak üzere bazı oyuncular ise sahada kaldı. Simon Deli, Sarıalioğlu ile konuşarak takımı sahada kalması için ikna etmeye çalıştı.

İstanbulspor'un savunma oyuncusu Simon Deli oynamak için başkanın ayaklarına kapandı.

Not: Görüntüler BeinSports'tan alınmıştır.