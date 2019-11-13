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‘Oyuncu üretmeliyiz’

Trabzonspor’un Başkanı, “Eğer geliriniz 100 liraysa 300 liralık borcun altına giremezsiniz. Biz 40 milyon euroluk kadro maliyetini 13 milyon euroya kadar düşürdük. Mali yönden düzlüğe çıkmak için oyuncu üretip satmak şart” dedi.

  • Star Spor
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TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, EkoLig basın toplantısının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu şunları söyledi: “Kulübünüzün geliri 100 liraysa, 300 liralık borcun altına giremezsiniz. Ama maalesef geçmişte hep böyle olmuş. Mali yönden düzlüğe çıkmak için oyuncu üretip satmak zorundayız. Göreve geldiğimizde kulübün borcu 185 milyon euroydu.”

KULÜBÜ KARANLIĞA GÖMEMEYİZ!

 “Trabzonspor’un gelirlerinin 150 milyon TL olduğu yerde, kulübün geleceğini karanlığa gömme gibi bir lüksümüz yok. Biz giderleri kıstık, gelirleri artırdık. Alt yapı hamleleri yaptık. Seyirci ortalamamız yüzde 25 arttı. 40 milyon euro olan kadro giderlerini 13 milyon euroya kadar düşürdük. Ürün satışlarımızda yüzde 350’ye varan bir artış yakaladık. Anadolu kulüplerinin % 80 geliri naklen yayın gelirlerinden oluyor. Bizde yüzde 40.”

ŞAMPİYONLUK YARIŞININ İÇİNDEYİZ

 “Para kazanan bir kulüp olmalıyız. Üretip satış yapmalıyız. Bunu becerebildiğimiz için kulübün ekonomisi de buraya geldi. Herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Öncelikle de TFF. Milli aradan sonra Abdülkadir Ömür dışındaki oyuncular hazır olacak. Ciddi sakatlıklar yaşadık ama Süper Lig’de şampiyonluk yarışının içindeyiz. 17-18 yaşındaki oyuncular artık genç değil. İnşallah daha fazla çalışırlar ve daha çok süre alırlar.”

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