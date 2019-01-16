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Ozan Kabak 12 milyon euro karşılığında Stuttgart'da

Galatasaray'da Fatih Terim ile görüştükten sonra sezon sonuna kadar takımda kalma kararı alan Ozan Kabak için Stuttgart yeni bir teklif yaptı. Ozan Kabak'ın ayrılmak istemesi, Stuttgart'ın bitmeyen ilgisi nedeniyle, yönetim teklifi kabul etti.

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Galatasaray'da Garry Rodrigues'in ayrılmasının ardından Younes Belhanda'nın durumu merak edilirken, Ozan Kabak ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Fatih Terim ile görüştükten sonra sezonun sonuna kadar Galatasaray'da kalma kararı alan Ozan Kabak için Stuttgart yeni bir teklif yaptı. Bu teklif sarı-kırmızılı kulüp tarafından kabul gördü.
 
OZAN KABAK AYRILMAK İSTEDİĞİNİ BİLDİRDİ
 
Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, 11 milyon euroluk teklifinin reddedilmesinin ardından rakamı arttırdığı ortaya çıktı. Stuttgart'ın, Galatasaray'a bu kez 12 milyon euro teklif ettiği bilgisine ulaşıldı. Ozan Kabak'ın menajeriyle de temas kuran Alman ekibi, 18 yaşındaki futbolcuyu sezonu sonu değil ocak ayında kadrosuna katmak istediğini bildirdi.
 
Sarı-kırmızılı yönetimin maaşına henüz zam yapılmaması ve Stuttgart'ın 1,8 milyon euro maaş teklif etmesi nedeniyle Ozan Kabak'ın transfer olmak istediği, bu kararını yönetime ilettiği öğrenildi.
 
STUTTGART'IN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ!
 
Bu arada Galatasaray yönetiminin, Stuttgart'ın 12 milyon euroluk teklifini kabul ettiği ortaya çıktı. Stuttgart'ın bu ilgisi ve Ozan Kabak'ın da ayrılma kararını değerlendiren yönetim, Alman ekibiyle el sıkıştı. Kısa bir süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. (Sporx)

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