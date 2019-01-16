Ozan Kabak 18 yaşında Bundesliga'ya
Cim-Bom’da 27 Ağustos’taki Alanya maçıyla forma giymeye başlayan 18 yaşındaki genç stoper, 4,5 ayda gösterdiği müthiş performansla Alman ekibinin yolunu tuttu. Stuttgart’ın yıllık 1.8 milyon euro vereceği Ozan, dün arkadaşlarıyla vedalaştı.
- StarSpor
GALATASARAY, genç futbolcusu Ozan Kabak’ı Alman 1. Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stattgart’a sattı. Sarı-Kırmızılı kulüp, transferi Borsa İstanbul’a gönderilen ve KAP’ta yer alan “Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak’ın transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG ile resmi görüşmelere başlanmıştır” şeklindeki açıklama ile duyurdu.
4,5 AYDA İNANILMAZ YÜKSELİŞ
Cim-Bom’da Teknik Direktör Fatih Terim tarafından, 27 Ağustos 2018’de Aytemiz Alanyaspor’la sezonun 3’üncü haftasında oynanan karşılaşmada ilk kez forma verilen Ozan, kısa zamanda ortaya koyduğu müthiş performansla Bundesliga’nın yolunu tuttu. Galatasaray, 18 yaşındaki genç stoper için Stuttgart’tan 11 milyon euro bonservis ücreti alacak. Ozan’a ise yıllık 1.8 milyon euro ödeneceği kaydedildi.
OZAN, FLORYA’YA VEDA ETTİ
Türkiye Kupası’nda önceki gün Boluspor’la oynanması gereken ancak kar yüzünden ertelenen maçın kadrosuna olan Ozan Kabak, dün Florya’ya giderek Teknik Direktör Terim ve takım arkadaşları başta olmak üzere herkesle vedalaştı. Akşam saatlerinde Almanya’ya uçan genç oyuncunun bugün Stuttgart’la sözleşme imzalaması bekleniyor. Ozan için Mercedes-Benz Arena’da tören yapılacağı öğrenildi.
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