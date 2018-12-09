Ozan Kabak 20 milyon Euro
Galatasaray Yönetimi, Bayern Münih, Manchester United, Arsenal, Manchester City ve Juventus gibi takımların takibinde olan genç stoper için isteyeceği bonservisi belirledi.
- StarSpor
CİM-BOM’DA Fatih Terim’in bu sezon yıldızını parlattığı Ozan Kabak, bir anda Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına girerken, yönetim de teklifler için hazırlığını yaptı. Son olarak Çaykur Rizespor maçında Bayern Münih’ten gelen bir scout görevlisi tarafından mercek altına alınan 18 yaşındaki futbolcu ile Manchester United, Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid, Roma, Inter ve Juventus gibi kulüplerin de ilgilendiği biliniyor. Galatasaray yönetimi gelecek teklifleri değerlendirmeye almaya hazırlanırken istenecek olan taban ücretin 20 milyon euro olduğu öğrenildi. Bu rakamın altına inmeyi düşünmeyen Sarı-Kırmızılılar, dev kulüplerin gireceği rekabet sonrası rakamın daha da yukarılara çıkmasını umut ediyor.
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