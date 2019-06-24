Ozan Kabak için Bayern Münih iddiası

Stuttgat'ta forma giyen Ozan Kabak'ın, Bayern Münih idarecileri tarafından Mats Hummels'in selefi olarak görüldüğü öne sürüldü.

Bild ve Kicker'de yer alan haberde Mats Hummels'i 38 milyon euro'ya Borussia Dortmund'a satan Bayern Münih'in, 19 yaşındaki Ozan Kabak'ın yeteneklerini beğendiği ve sadece 15 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli olmasını da fırsat olarak gördüğü belirtildi. Ozan Kabak ve temsilcilerinin, yüksek bir maaş beklentisi olmasına rağmen Bayern Münih'in bu hafta içerisinde bir görüşme yapacağı ve pazarlık masasına oturacağı vurgulandı.

Ozan Kabak ile temas halinde olan diğer kulüpler olarak Manchester United, Milan, Monaco ve Schalke 04 gösterildi. Özellikle, Manchester United ve Milan'ın Ozan'ın taleplerini kabul etmeye yakın görünmesinin, Bayern'in elini kontrat pazarlıklarında zayıflattığı bilgisi de verildi.

Ancak, Mats Hummels'in pahalı kontratından çıkan ve takımın en çok kazananlarından Jerome Boateng'i de göndermeyi planlayan Bayern Münih'in, Ozan Kabak'ın kontrat taleplerini olumlu karşılamaktan da çekinmeyebileceği yorumu yapıldı.

MISLINTAT: "BİZİMLE KALMASINI BEKLEMİYORUZ"

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, genç oyuncu hakkında "Ozan Kabak'ın sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. Bir kulübün bunu ödemesini bekliyoruz ancak bu maddenin bir zamanı var. Sonsuza kadar aynı kalmayacaktır. Gerçekçi olmak zorundayız, Ozan'ın bizimle kalmasını beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

ALMANYA DIŞINA GİDERSE G.SARAY DA KAZANACAK

Galatasaray altyapısından yetişen ve Ocak 2019'da 11 milyon euro bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, 15 Bundesliga maçında forma giydi ve 3 gol attı.

Ozan Kabak, Almanya dışına transfer olursa Galatasaray, yetiştirme bedeli olarak 750 bin euro'yu kasasına koyacak.

(Sporx)