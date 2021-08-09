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Spor

Ozan Kabak için dev kapışma! Leipzig ve Sevilla...

Bundesliga'dan düşen Schalke ile yollarını ayırmak isteyen Ozan Kabak'ı transfer etmek için Leipzig ve Sevilla yarış halinde.

9 Ağustos 2021 Pazartesi 15:57 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 15:58
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Avrupa'da transferin gözde ismi haline gelen Ozan Kabak için devler kapışıyor! Leipzig tarafından sıkı bir şekilde takip edilen Schalke'nin stoperine İspanyol devi Sevilla da talip oldu.

Geçen sezonun ikinci yarısını Liverpool'da kiralık olarak geçiren Ozan'ın 2024 yılına kadar Schalke ile sözleşmesi bulunuyor.

Transfermarkt verilerine göre 25 milyon euro piyasa değeri bulunan Ozan Kabak'ı, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Crystal Palace, Leicester City, AC Milan ve Nice gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de takip ediyor.

Star.com.tr

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