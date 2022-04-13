Ozan Kabak için karar verildi! Gelecek sezon...

Schalke 04'ten sezon başında İngiltere Premier Lig takımı Norwich City'ye kiralanan Ozan Kabak için işler yolunda gitmiyor.

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OZAN KABAK'IN SCHALKE'DE KALMASI ZOR

2024 yılına kadar Schalke ile sözleşmesi bulunan Ozan, yaz aylarında yeniden Alman kulübünde olacak. Ancak Türk futbolcunun önümüzdeki sezon Schalke forması giymesi pek olası görünmüyor.

SCHALKE OZAN KABAK'IN BONSERVİSİNDE İNDİRİME GİDECEK

Star Gazetesi'nin Alman basınından derlediği habere göre; Schalke Sportif Direktörü Rouven Schröder 22 yaşındaki stoperin bonservis bedelinde indirime giderek 10 milyon avronun altında bir rakama satılmasına izin verecek.

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SATIN ALMA OPSİYONUNUN ŞARTLARI GERÇEKLEŞMEDİ

Alman kulübü, Ozan Kabak'ı Norwich'e kiralarken 13 milyon avroluk bir gelir bekliyordu. İngiliz kulübünün şartlı zorunlu satın alma opsiyonunun bu civarlarda olduğu tahmin ediliyordu. Ancak bu opsiyonun devreye girmesi, Ozan'ın bu sezon Norwich City'de en az 20 maça çıkması ve İngiliz kulübünün kümede kalmasına bağlıydı.

NORWİCH CİTY DEFTERİ KAPANDI

Genç oyuncu bu sezon 13 maça çıktı ve A Milli Takım'da geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Lig sonuncu Norwich'in kümede kalması ise mucizelere bağlı. Bu nedenle Ozan Kabak için Norwich City seçeneği rafa kalkmış durumda.

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OZAN KABAK İÇİN TEKLİF YOK

Ozan Kabak'ın yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği gelecek yaz transfer döneminde belli olacak ancak Alman basınına göre Türk futbolcu için Schalke'ye gelen herhangi bir teklif yok.

Star Gazetesi