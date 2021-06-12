Star.com.tr 12 Haziran 2021 Cumartesi 22:49 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 22:50

Bonservisi Alman kulüp Schalke 04'te bulunan Ozan Kabak geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool'da tamamlamıştı. 18 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmayan İngiliz ekibi için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Leicester City ve Newcastle United'ın yakından takip ettiği Ozan'ı Liverpool'un tekrardan kadrosuna katmak için harekete geçebileceği belirtildi. Liverpool'un Ozan'a dönmesi için küçük bir şansın daha olduğunu aktaran İngiliz medyası Anfield'da geçirdiği süre boyunca başarılı olduğu ancak Klopp'un kadroda Ibrahima Konate'yi düşündüğü ve bundan vazgeçebileceği yazıldı.

LİVERPOOL TARAFTARININ KAFASI KARIŞTI



EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile Türkiye açılış maçında karşı karşıya geldi ve İtalyanlar sahadan 3-0 galip ayrıldı. Liverpool maç öncesinde sosyal medya üzerinden kulüpten ayrılan Ozan Kabak'a başarılar diledi. Liverpool taraftarı Ozan paylaşımının ardından şaşkınlık yaşadı. 21 yaşındaki Ozan'ın takımda kalmasını isteyen taraftar kitlesi de bulunuyor.