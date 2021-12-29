Ozan Kabak için tam bir kabus! Almanya'da gündem oldu

star.com.tr 29 Aralık 2021 Çarşamba 23:36 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 23:36

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City'de kiralık olarak forma giyen Ozan Kabak, İngiltere'de performansıyla Alman basınında gündem oldu. Milli oyuncu Ozan Kabak'ın piyasa değeri 25 milyon euro'dan 15 milyon euro'ya düştü. 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan Arsenal maçında penaltıya neden olmasıyla eleştirilmişti.

OZAN KABAK'IN DEĞERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Schalke 04'ten Premier Lig ekiplerinden Norwich City'e kiralanan Ozan Kabak, İngiltere'de beklentilerin altında kaldı. 21 yaşındaki milli oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro gerileyerek 25'ten 15 milyon euro'ya düştü.

ARSENAL MAÇINDA ELEŞTİRİLMİŞTİ

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında evinde Arsenal'e 5-0 mağlup olan Norwich City'de Ozan Kabak, Alexandre Lacazette'e yaptığı faulle penaltıya neden olarak eleştirilerin hedefi olmuştu. Almanya basınında gündem olan Ozan Kabak'ın küme düşmemek için kendine gelmesi gerektiği belirtildi.

OZAN KABAK'IN PREMİER LİG KARNESİ

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04'ten İngiltere Premier Lig takımı Norwich City'e 4 milyon euro bedelle kiralanan Ozan Kabak, İngiliz ekibinde beklentilerin altında kaldı. Ozan Kabak, Norwich formasıyla 9 maçta forma şansı bulabildi. Milli savunmacı, 4 maçı sakatlığı nedeniyle kaçırdı.