İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2021 Cumartesi / 18 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8689
  • EURO
    10,474
  • ALTIN
    499.049
  • BIST100
    1384.68
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ozan Kabak penaltı yaptırdı, Norwich kaybetti
Spor

Ozan Kabak penaltı yaptırdı, Norwich kaybetti

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Goodison Park'ta oynanan mücadelede Everton, Norwich'i 2-0 mağlup etti. Norwich'de 11'de başlayan milli oyuncumuz Ozan Kabak, penaltı yaptırdı ve 69. dakikada oyundan alındı.

25 Eylül 2021 Cumartesi 19:01 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 19:01
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Everton evinde Norwich ile karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Everton'a galibiyeti getiren goller 29. dakikada penaltıdan Townsend ile 77. dakikada Doucoure'den geldi.

Milli oyuncumuz Ozan Kabak, Norwich'te karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, penaltıyı yaptıran isim oldu. 21 yaşındaki futbolcu, 69. dakikada da kenara alındı ve yerini Rashica'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından 4. galibiyetini alan Everton, yeni teknik direktörü Benitez ile iyi grafiğini sürdürürken puanını 13 yaptı. Norwich ise 6'da 0 ile sezona kabus gibi başlangıç yaptı.

Premier Lig'in 7. haftasında Everton, deplasmanda Manchester United ile dev maçta karşılaşacak, Norwich ise Burnley deplasmanına gidecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.