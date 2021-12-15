Ozan Kabak'ın büyük talihsizliği!

Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich City, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Aston Villa'yı konuk etti. Carrow Road Stadı'nda oynanan maçtan misafir takım 2-0 galip ayrıldı.
Norwich City'de forma giyen Ozan Kabak, mücadeleye ilk 11'de başlarken, ilk yarının sonlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Sam Byram'a bıraktı.
İngiliz basınında Ozan'ın Aston Villa maçındaki oyunu yetersiz bulunurken genç stopere 10 üzerinden 4 puan verildi.
Ozan Kabak için yapılan yorumda Aston Villa'nın attığı ilk golde hatalı olduğu vurgulanarak "Jacob Ramsey'in attığı golde Norwcih'in özgürlüğünü verdi ve devre arasından önce sakatlık geçirerek oyundan çıktı. Genel olarak iyi değildi" ifadeleri kullanıldı.
Norwcih City'nin sezon başında Almanya'nın Schalke 04 takımından kiraladığı Ozan Kabak bu sezon Premier Lig'de 8 maçta forma giydi ve 654 dakika sahada kaldı.
Star.com.tr