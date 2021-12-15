Ozan Kabak'ın büyük talihsizliği!

Star.com.tr 15 Aralık 2021 Çarşamba 10:43 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 10:43

Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich City, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Aston Villa'yı konuk etti. Carrow Road Stadı'nda oynanan maçtan misafir takım 2-0 galip ayrıldı.

OZAN KABAK SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

Ozan Kabak fırtınası! "Yaşının ötesinde bir performans" Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 34. dakikadave 89. dakikadaattı. Norwich City bu sonuçla Premier Lig'de 10 puanla son sırada kaldı. Puanını 22'ye çıkartan Aston Villa ise 9. basamakta bulunuyor.

Norwich City'de forma giyen Ozan Kabak, mücadeleye ilk 11'de başlarken, ilk yarının sonlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Sam Byram'a bıraktı.

OZAN KABAK'A 4 PUAN

İngiliz basınında Ozan'ın Aston Villa maçındaki oyunu yetersiz bulunurken genç stopere 10 üzerinden 4 puan verildi.

"GENEL OLARAK İYİ DEĞİLDİ"

Ozan Kabak için yapılan yorumda Aston Villa'nın attığı ilk golde hatalı olduğu vurgulanarak "Jacob Ramsey'in attığı golde Norwcih'in özgürlüğünü verdi ve devre arasından önce sakatlık geçirerek oyundan çıktı. Genel olarak iyi değildi" ifadeleri kullanıldı.

8 MAÇ

Norwcih City'nin sezon başında Almanya'nın Schalke 04 takımından kiraladığı Ozan Kabak bu sezon Premier Lig'de 8 maçta forma giydi ve 654 dakika sahada kaldı.