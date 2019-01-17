İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3591
  • 6,1156
  • 222.434
  • 96.817
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ozan Kabak'tan Galatasaray'a duygusal veda mesajı

Almanya temsilcisi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak: 'Gelecek mayıslarda şampiyonlukları hep beraber kutlamak, Bundesliga'da başarılarımla göğsünüzü kabartmak umuduyla. Her şey için teşekkür ederim'

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'dan 11 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak, veda mesajı yayımladı.
 
18 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesaplarından yaptığı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nden görüntülerinin de yer aldığı videolu paylaşımda, şunları kaydetti:
 
"Galatasaray futbolcusu olmadan önce Galatasaray taraftarı oldum. Hayallerime doğru koşmak için her gün Tekirdağ'dan İstanbul'a yolculuklar yaptım. Mayıslar hep bizimdi. Ama geçen mayıs, benim için en özeliydi. Fatih Terim; hocam, yol göstericim. Bana öğrettikleri kariyerim boyunca benimle olacak. Ve Galatasaray tribünleri; bana layık gördüğünüz Galatasaray'ın evladı sıfatını ömrüm boyunca göğsümde taşıyacağım. Bugün yuvama veda günü. Transferim, Galatasaray ailesine, aileme katkı sağlayacaksa ne mutlu bana. Gelecek mayıslarda şampiyonlukları hep beraber kutlamak, Bundesliga'da başarılarımla göğsünüzü kabartmak umuduyla. Her şey için teşekkür ederim." (AA)

Vatandaştan CHP´li İmamoğlu´na: Ben Tayyip´ten vazgeçmem

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bozdağ'ın alıkonulması planı davasında karar

Bozdağ'ın alıkonulması planı davasında karar

'Yerli üretimi uluslararası rekabetçi hale getireceğiz'

'Yerli üretimi uluslararası rekabetçi hale getireceğiz'

Ay'da yetiştirilen ilk bitkiyle ilgili yeni gelişme

Ay'da yetiştirilen ilk bitkiyle ilgili yeni gelişme

Zirve davetiyle patlak verdi: İki ülke arasında ipler gerildi

Zirve davetiyle patlak verdi: İki ülke arasında ipler gerildi

Alman diplomat itiraf etti: Başarılması neredeyse imkansız

Alman diplomat itiraf etti: Başarılması neredeyse imkansız

ABD'li yetkililer duyurdu: Yakalandı

ABD'li yetkililer duyurdu: Yakalandı

'Hatay ve Türkiye'ye açık yalan söylüyor'

'Hatay ve Türkiye'ye açık yalan söylüyor'

'Uydu gönderme programıyla balistik füze denemesi yapıyor'

'Uydu gönderme programıyla balistik füze denemesi yapıyor'
 

POPÜLER HABERLER

´CHP´den belediye teslim aldım, ilk haciz memurları geldi´

´CHP´den belediye teslim aldım, ilk haciz memurları geldi´

Zeytin büyüklüğünde karpuz

Zeytin büyüklüğünde karpuz

Galatasaray’dan ayrılması beklenen futbolcular

Galatasaray’dan ayrılması beklenen futbolcular

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA