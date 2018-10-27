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Ozan Kabak'tan sonra Atalay Babacan ve Yunus Akgün de kadroya giriyor

Sakatlık ve formsuzluklarla boğuşan Terim, Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ı da takıma monte etmeyi düşünüyor. Tecrübeli hoca, 2000 doğumlu olan 3 genç yıldız için 'Onlar G.Saray'ın geleceği olacaklar' ifadesini kullanıyor.

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Sakatlıklar ve formsuzluklar nedeniyle çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'da olumlu gelişmeler de yaşanıyor... Schalke maçındaki performansıyla herkesin alkışını alan 18 yaşındaki Ozan Kabak'ı takıma kazandıran Fatih Terim gözünü iki genç yıldıza daha çevirdi.

YILDIZLAR YOK!

Birçok yıldızını sakatlığa kurban veren tecrübeli hoca, aynı Ozan gibi 2000 doğumlu olan Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ı da takıma monte etmeyi düşünüyor. Terim böylece hem çok önemli iki genç yeteneği daha Galatasaray'a kazandıracak hem de krizi fırsata çevirmiş olacak.

İKİSİ DE SOLAK

Bu sezon Terim'in zaman zaman şans verdiği Yunus her iki kanatta oynuyor ve sol ayağıyla dikkat çekiyor. Orta alanın ortasında görev yapan Atalay da sol ayağını çok etkili kullanıyor. Atalay son olarak Schalke 19 takımına iki gol atmıştı.

(Takvim)

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