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Spor

Ozan Tufan sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye dönüyor.

DHA2 Şubat 2022 Çarşamba 12:31 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 12:31
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, sarı-lacivertli takıma geri dönüyor.

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İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda takıma çağrılan milli futbolcu sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak. Watford'un kümede kalması şartıyla bonservisini alma opsiyonu bulunan Ozan Tufan, öğle saatlerinde İstanbul'a gelecek.

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