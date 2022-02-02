Ozan Tufan sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, sarı-lacivertli takıma geri dönüyor.
Ozan Tufan İngiltere'de gündem oldu! "Büyük hayal kırıklığı"
İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda takıma çağrılan milli futbolcu sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak. Watford'un kümede kalması şartıyla bonservisini alma opsiyonu bulunan Ozan Tufan, öğle saatlerinde İstanbul'a gelecek.